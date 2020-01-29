«В связи с коронавирусом медицинским работникам и больницам, а также населению нужно принять определенные меры».

Об этом АПА сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Такие организации, как Министерство здравоохранения и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) работают с больницами и дают им поручения. Люди же в качестве предупредительной меры должны часто мыть руки. Это главный метод защиты от всех вирусов. Потому что когда вы прикасаетесь руками к чему-то, а затем к своему лицу, эти вирусы попадают в ваш организм через дыхательные пути. Поэтому надо часто мыть руки мылом, и по мере возможности избегать контактов с больными», — отметила она.

Х.Харманджи выразила отношение и к ношению маски: «Неправильное использование маски причиняет вред. Если вы заболели, то сидите дома, а если вынуждены выйти на улицу, то надевайте маску. Но здоровым людям носить маску не нужно. И еще, люди часто используют дезинфицирующие вещества, а это приносит мало пользы. Достаточно соблюдать нормальную чистоту и гигиену на рабочем месте, мыть руки мылом».

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