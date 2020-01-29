«На сегодняшний день в Азербайджане не выявлено случаев заболевания коронавирусом, нет и больных с подозрением на этот вирус. Соответствующие организации проводят работу в этом направлении».

Об этом АПА сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что представительство ВОЗ в Азербайджане ежедневно проводит переговоры с Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию:

«Вполне вероятно, что это заболевание распространится и в Азербайджане. Оно распространится на весь мир, так как это новый вирус. Особенность нового вируса в том, что никому в мире не удается уберечься от него, так как раньше никто не сталкивался с этим вирусом. Этот вирус стремительно передается от человека к человеку и когда-нибудь распространится и в Азербайджане. При этом важно поставить правильный диагноз, принять предупредительные меры».

Х.Харманджи отметила, что Кабинет Министров провел совещание в связи с принятием мер против коронавируса, создана Рабочая группа: «Принятие таких мер необходимо, даже когда коронавируса нет. Похожие явления происходят каждую зиму. Поэтому нужно быть готовым».

По ее словам, в мире отмечено 4593 случая заражения коронавирусом, 106 человек из этого числа скончались: «Смертельные случаи зафиксированы только в Китае, в других странах – нет. Кроме того, в 14 странах у 56 человек выявлен этот вирус. Во Франции заразились 3 человека, в Германии – 1. Показатель смертности в связи с этим заболеванием составляет 2-4 процента. Это невысокая цифра».

Minval.az