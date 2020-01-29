Жительница села Гасанли Гамбарова Фатима Маис гызы 2003 года рождения была убита, прокуратура возбудила уголовное дело.
***
В Масаллинском районе не достигшая совершеннолетия девушка умерла через несколько дней после свадьбы. Тело передано для судмедэкспертизы.
Районная прокуратура проводит соответствующее расследование.
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей также проводит расследование.
По его словам, на данный момент представители Госкомитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование.
«Мы проводим расследования посредством мониторинговых комиссий. Расследования ведутся совместно с правоохранительными органами. К процессу также привлечены юристы и психологи. О результатах расследований будет предоставлена всесторонняя информация», – передает его слова Репорт.
Известно, что две недели назад скончавшаяся девушка вышла замуж за парня из села Хошчобанлы.