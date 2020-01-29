Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что граждан Азербайджана из Китая вывезет турецкий самолет.

Как отметил Чавушоглу, у турецкой стороны есть информация, что в зоне распространения короновируса в Китае находятся семь граждан Азербайджана.

«В скором времени из Турции в Китай полетит самолет за находящимися там гражданами Турции. Азербайджанские студенты будут вывезены на этом же самолете. Я уже поговорил об этом с президентов Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом уже проинформирована азербайджанская сторона. Азербайджанские студенты будут вывезены на турецком самолете», — сказал он.

Minval.az