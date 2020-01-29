В Женеве, традиционной «столице большой дипломатии» — очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Теоретически это должно восприниматься как шанс на продвижение мирных переговоров: вот сейчас встретятся министры, подготовят встречу лидеров государств, то есть президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а уже на их переговорах будет достигнут прогресс… Теоретически, возможно, да. Но на практике в такой благостный сценарий уже не верится.

Напомним: как раз накануне встречи глав МИД в Женеве Никол Пашинян отправился в оккупированный Карабах — открывать жилой дом для офицеров армянского оккупационного корпуса. Что уж точно не было ни конструктивным шагом, ни подготовкой народа своей страны к миру и компромиссам. А за несколько дней до этого на своей пресс-конференции, напомним, пересказал со ссылкой на СМИ (! — Minval.az) содержание переговорных документов, после чего предложил и своим политическим оппонентам, и участникам балагана под названием «выборы президента Нагорного Карабаха» определиться и заявить, считают ли они возможным вести переговоры с этой позиции. Чем направил всем заинтересованным адресатам понятный «месседж»: он, Никол Воваевич Пашинян, «король иреванских улиц» и вообще «варчапет» (премьер-министр — Minval.az) выводить войска с захваченных азербайджанских земель не желает. А еще раньше он же заявлял: «Карабах — это Армения, и точка!»

Но тогда… какой вообще смысл вести с Арменией переговоры по Карабаху? Можно успокаивать себя, что это не более чем «риторика на публику», но как, по мнению сторонников этой «успокоительной» версии, Никол Пашинян, договорившись, собирается взятые на себя обязательства выполнять? Он выйдет к народу и скажет «упс, Карабах уже не Армения, и точка»? И какие основания, кроме благих надежд, полагать, что это не официальная позиция Армении? Которую ее премьер озвучивает открыто и гласно? И еще называет Бако Саакяна «марзпетом»?

Тофик Зульфугаров, бывший министр иностранных дел Азербайджана, уже заявил в своем Facebook: «Пашинян сделал возобновление военных действий неизбежным – это факт. Вопрос только в том, когда это произойдет. После Валдая, последняя попытка С Лаврова возобновить имитационный переговорный процесс закончилась полным провалом. Обнародовав переговорные документы и подтвердив еще раз свою позицию о нежелании освободить оккупированные территории и устранить последствия проведенной, тотальной этнической чистки, он сделал процесс политического урегулирования бессмысленным для Азербайджана». После чего напомнил древнее изречение: «Выбирающий между войной и бесчестием- получит и войну и бесчестие…».

Добавим от себя: к открытому срыву переговоров в Армении переходят как раз на фоне ожидания очередного оружейного подарка от России, претендующей на роль «первой скрипки» в международном посредничестве — истребителей Су-30СМ. Что тоже вряд ли случайное совпадение: если «ведущий посредник» одной рукой подписывает воззвания к миру, а другой дарит оружие агрессору и оккупанту, такое миротворчество вряд ли имеет шанс сработать.

Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Чуть меньше двух лет назад, когда в Армении только «закипала» пашиняновская «недореволюция», нынешнего премьер-министра едва ли не открыто объявляли лидером «партии мира» и выражали надежды, что вот пусть «народно-революционный» глава правительства укрепит свои позиции на верхушке властной пирамиды, и тогда…И если сегодня уже «команда Пашиняна» по сути дела подрывает сам по себе переговорный процесс, это еще раз подтверждает, что на армянском политическом поле не остается сил и групп, с укреплением позиций которых логично было бы связывать изменение ее позиции на переговорах. А это значит, что при всех поворотах своей внутренней политики, где скучать не придется еще долго, Армения по-прежнему будет оставаться растущей угрозой для стран региона. Уже сегодня она оккупирует 20% территории Азербайджана, а ее политическая верхушка продолжает озвучивать все новые угрозы. Продолжают здесь и нагнетание тюркофобии. Так, небезызвестный Эдуард Шармазанов, зампредседателя бывшей правящей Республиканской партии, уже старательно запугивает слабонервных: «За последние полтора года Азербайджан и Турция, как минимум, 3 раза провели масштабные совместные военные учения, Алиев и Эрдоган принимали военный парад в Баку — о чем это свидетельствует? Я неоднократно говорил о том, что президенты Азербайджана и Турции объединяются вокруг претворения в жизнь идеи пантюркизма, и это касается не только наших союзников, но и является прямой угрозой для Армении и «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». В Иреване открыто отказываются признать свою границу с Турцией, не отказываются от притязаний на Агры-Даг, Карс, Адану и другие города и озвучивают намерения пересмотреть Карсский и Московский договоры, закрепившие нынешнюю границу Турции и Армении, статус Нахчывана и т.д. И это касается практически всех внутриполитических «лагерей». Точно так же армянская верхушка предъявляет претензии на грузинскую Джавахетию и Тбилиси — притом что притязания на Борчалинский уезд озвучивались здесь еще в начале ХХ века. Не исключено, что уже завтра претензии будут предъявлены и Ирану. Наконец, все большее влияние в этой стране приобретают партии и группировки вроде той же «Сасна Црер», связанные с международным терроризмом. Не говоря о том, что Армения активно сотрудничает и с иранскими «заплечных дел мастерами». То есть, если уж называть вещи своими именами, Армения превратилась в этакую «злокачественную опухоль», или «гнойник», который представляет собой угрозу для всех.

А это уже повод, во-первых, вспомнить известное врачам еще со времен Гиппократа правило: «Где гной — там вскрывай». А во-вторых, принять во внимание военный расклад региона. Где Армения, бедная, зажатая, зависящая от внешней поддержки, да еще и не имеющая с РФ надежной сухопутной связи, далеко не лидер. Она, напомним, отстает в «военном рейтинге» от Азербайджана на безнадежные 44 позиции, и никакие российские оружейные подарки здесь общей ситуации не изменят. К тому же — и тут армянские эксперты полностью правы — Азербайджан развивает военное сотрудничество с Турцией, а это вторая по мощи армия в НАТО. И да, чем больше в Армении будут рассуждать, как их не устраивают нынешние границы, Карсский и Московский договоры и т.д., тем больше шансов, что эта армия вступит в действие, скажем так, «на дальних подтступах» к самой Турции. Наконец, свою программу военного строительства реализует Грузия. Во-первых, эта страна активно проводит совместные учения с Турцией и Азербайджаном. А во-вторых, развивает партнерство с НАТО. Главная задача официального Тбилиси — освобождение Сухуми и Цхинвали, но вот если там решат, что армянская «мышиная возня» вокруг Джавахети приблизилась к «красной черте», и Иреван не прочь повторить «опыт» Лори, то грузинская армия уж точно вступит в действие. В армянской истории, напомним, нечто подобное уже было — в 1918-1920 годах, когда, только возникнув на карте, независимая Армения ввязалась в агрессивные войны со всеми своими соседями, проиграла и оказалась перед реальной перспективной исчезнуть с карты мира. Тогда сохранить свое «присутствие» в Южном Кавказе помогла XI Красная Армия и силовая аннексия независимых государств Южного Кавказа. Но сегодня такие «победные марши» российской армии — слишком маловероятный сценарий. А восстановление в регионе исторических границ и ликвидация такого опасного очага агрессии и террора, как Армения — насущная задача. Которую Баку, Анкара и Тбилиси решить вполне в силах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az