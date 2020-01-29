30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью от 3-6 градусов тепла, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана тоже будет в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az