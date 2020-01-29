В Азербайджане пока не зарегистрировано случая заражения коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева.

Она отметила, что ситуация стабильна, и сейчас в стране наблюдается респираторная вирусная инфекция.

«Встречающийся время от времени вирус гриппа – это подтвержденный сезонный грипп. Несмотря на это, министр здравоохранения Октай Ширалиевподписал приказ о проведении профилактических мероприятий. Согласно приказу, всем медуправлениям министерства даны конкретные поручения», – передает ее слова Репорт.

Специалист обратилась к гражданам, сообщив, что симптомы вируса напоминают симптомы гриппа.

«В первую очередь следует держаться подальше от мест массового скопления населения. Если рядом есть больные, следует избегать их. После прихода с улицы важно мыть рук с мылом и протирать их спиртом. В то же время если кто-то обнаружит в себе какие-то признаки вируса, нужно сразу же обращаться к врачу», – отметила Алиева.

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