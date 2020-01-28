Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Госдумы РФ, депутат Дмитрий Савельев войдет в состав наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, которые пройдут в стране 9 февраля. Депутат прокомментировал «Москва-Баку» предстоящие выборы.

— В 2015 году, на прошлых выборах в Милли Меджлис Азербайджана, я находился в составе группы наблюдателей из России и посетил целый ряд избирательных участков. Все мы тогда отметили высокий уровень организации выборного процесса, его демократичность и прозрачность. Я считаю, что и на досрочных парламентских выборах Азербайджан продемонстрирует миру неукоснительное соблюдение норм избирательного законодательства Республики и международного права, в результате сформировав обновлённый и профессиональный Милли Меджлис.

Эффективные политические, экономические и социальные реформы, ведущиеся в Республике после обретения ею независимости, сделали Азербайджан одной из самых динамично развивающихся стран. Тем не менее, очередной этап развития требует присутствия в законодательном органе Республики как состоявшихся политиков, так и парламентариев нового поколения, способных реагировать на вызовы современности и вести Азербайджан курсом, проложенным президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым.

То, что путь реформ результативен, подтверждают и процветание Республики, и возрастающее стремление азербайджанцев участвовать в политической жизни, определяя будущее родной страны: кандидатуры на выборах в Милли Меджлис выставили около 1400 претендентов, к избирательным урнам придут более 5 млн граждан Азербайджана. Республика готова к встрече свыше 400 международных наблюдателей из 44 стран, среди которых будет и представительная российская делегация. В её состав, наряду с другими депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, включён я. Рад, что мне доведётся засвидетельствовать в очередной раз свободное и справедливое волеизъявление азербайджанского народа.

Minval.az