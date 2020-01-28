«Сейчас на повестке дня завершение работы по запуску совместно с Азербайджанской дипломатической академией «MBA» программы по финансам в Баку».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на заседании Наблюдательного совета Московского государственного института международных отношений, глава МИД России рассказал о прошлогодней деятельности МГИМО и сотрудничестве с вузами зарубежных стран.

С.Лавров отметил наличие перспектив в сотрудничестве между Университетом АДА и МГИМО, сказав, что актуально начало выполнения обоими учебными заведениями совместной программы «MBA» по специальности «Финансы» в Баку: «Считаю, что в перспективе появятся дополнительные формы сотрудничества в данном формате».

Отметим, 13 декабря прошлого года между Азербайджанской дипломатической академией (АДА) при Министерстве иностранных дел Азербайджана и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации был подписан договор с целью запуска совместной программы «MBA» (master of business administration) по специальности «Финансы».

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