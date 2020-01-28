Число команд, участвующих в чемпионате Азербайджана по футболу (APL), может увеличиться до 10 клубов, заявил генсек и исполняющий вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Эльхан Мамедов на пресс-конференции во вторник.

«Наша цель – увеличить число клубов в чемпионате с 8 до 10 команд», — отметил Мамедов (цитата по «Интерфаксу»).

Новый вице-президент AFFA Вагиф Садыхов, в свою очередь, отметил, что вопрос увеличения клубов в чемпионате был поддержан президентом AFFA Ровнагом Абдуллаевым на заседании Исполкома Ассоциации во вторник.

«Мы постараемся, чтобы число команд в APL увеличилось, охватить регионы страны. Это послужит развитию футбола в регионах», — подчеркнул Садыхов.

Minval.az