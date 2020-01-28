В Азербайджане в 2019 году в результате пожаров погибло 53 человека, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 30 человек или на 36,1% меньше по сравнению с 2018 годом», — отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 40 человек против 43 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 10 человек погибли при пожарах в транспортных средствах, трое – при прочих пожарах.

Число пострадавших от пожаров за отчетный период составило 232 человека (рост на 40,6%).

В целом, за отчетный период в Азербайджане зафиксировано 2,319 тыс. пожаров (рост на 4,9%).

Minval.az