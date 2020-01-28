Под председательством судьи Фархада Абдуллаева прошло очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда.

Как сообщили АПА в суде, на заседании на основании жалобы С.Фараджова рассматривалось конституционное дело в связи с проверкой соответствия законам и Конституции Азербайджанской Республики решения Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 19 декабря 2018 года.

Пленум Конституционного суда обсудил по делу доклад судьи Р.Исмаилова, выступления заявителя и его адвоката, расследовал материалы по делу и принял решение.

В решении говорится, что решение Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 19 декабря 2018 года по гражданскому делу о требовании истцом С.Фараджовым от С.Мустафаевой освобождения квартиры и передачи ее истцу, считается недействительным вследствие несоответствия 1-й части 29-й статьи и 1-й части 60-статьи Конституции Азербайджанской Республики, статьям 416, 418.1, 418.2 и 418.3 Гражданского процессуального Кодекса Азербайджанской Республики. Дело передается на рассмотрение в соответствии с правилами и сроками, определенными гражданским процессуальным законодательством Азербайджанской Республики.

Решение вступает в силу с момента опубликования, окончательно, отмене, замене, официальному интерпретированию каким-либо органом или лицом не подлежит.

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