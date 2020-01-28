Школьники в возрасте 16-17 лет из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины смогут получить знания о Европейском Союзе и диплом о среднем образовании международного образца “Международный бакалавриат» (IB) в Европейской школе Восточного партнерства. 35 школьников c лучшими учебными показателями из шести стран будут отобраны на конкурсной основе. Заявку можно подать до 14 марта 2020 года.

Программа Европейской школы Восточного партнерства финансируется ЕС и реализовывается на базе «Новой школы» в Тбилиси (Грузия) и охватывает двухлетний академический курс, который начнется в 2020-2021 учебном году. Эта уникальная учебная программа сочетает в себе высокие академические стандарты IB со специализированным обучением, которое опирается на опыт европейской школьной системы.

Школьники будут учиться в мультикультурной среде, расширять свои знания о Европе и Европейском Союзе, изучать европейские языки, литературу и историю. Студенты также примут участие в обширной внеклассной программе, куда войдут например конференции высокого уровня, посвященные европейской тематике. По окончании учебы, школьники получат диплом IB в сфере европейский исследований.

Европейская школа Восточного партнерства была создана совместными усилиями ЕС и его стран-партнеров. Она открывает новые образовательные возможности и межрегиональные обмены для молодежи из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.

Заявки подаются через веб-сайт http://www.eapeuropeanschool.eu до 12:00 (полдень, UTC +4:00) 14 марта 2020 года. Процесс отбора будет состоять из письменных тестов и собеседования для предварительно отобранных кандидатов. Список стипендиатов на 2020-2021-й учебный год будет объявлен во второй половине мая 2020 года. Детально о процессе отбора и об обучении в школе читайте в карточках.

По любым вопросам, пожалуйста, пишите на [email protected] или звоните по телефону: + 995 32 225 70 06 (стационарный).

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