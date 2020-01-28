По данным Всемирной организации здравоохранения, появившийся на территории Китайской Народной Республики коронавирус 2019-nCoV распространился и на ряд стран мира. Было установлено, что к первым инфицированным коронавирус перешел от непосредственно животных.

Как сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана, в связи с этим Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует усилить контроль за ввозом животных, продуктов животного происхождения, и морепродуктов из где зарегистрирован коронавирус.

В целях защиты территории республики от инфекционных болезней животных, которые могут перейти из других стран, АПБА приняло решение о временном ограничении импорта в нашу страну из КНР животных, продуктов животного происхождения и морепродуктов, а также диких животных для зоопарков.

В то же время, с целью усиления мер контроля в пунктах таможенно- пограничного контроля было сделано обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в связи транспортными средствами из Китайской Народной Республики.

Minval.az