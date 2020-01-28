Сегодня согласно поручению президента Ильхама Алиева в Кабинете Министров прошло совещание, посвященное принятию предупредительных мер против эпидемии коронавируса, распространившегося в городе Ухань КНР.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в совещании приняли участие руководители соответствующих госструктур.

На совещании были проведены обсуждения по предотвращению проникновения эпидемии в Азербайджан. По итогам совещания было принято решение о принятии следующих мер, предусмотренных для таких случаев:

— переход на усиленный режим работы на погранично-пропускных пунктах;

— обязательное проведение строгого медицинского осмотра и контроля всех лиц, прибывших в страну из КНР, особенно из зоны эпидемии;

— подготовка списка продуктов питания, считающихся особо опасными и способными переносить вирус и усиление контроля за ними на рынках;

— организация горячей линии в медицинских учреждениях;

— проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним;

— предоставление периодической информации населению в связи с ситуацией.

До сведения населения доводится, что в стране в достаточном количестве есть все необходимые медицинские препараты, которые могут понадобиться в подобных случаях.

Также было подчеркнуто, что в настоящее время в нашей стране не отмечены случаи заболевания этим вирусом, в Азербайджане ситуация со здоровьем населения находится под полным контролем государства, нет оснований для беспокойства.

На совещании было принято решение создать рабочую группу под руководством министра здравоохранения и с участием соответствующих структур.

При принятии мер учитываются соответствующие рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения.

Посольство Азербайджана в КНР и посольство КНР в Азербайджане находятся в тесном контакте. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает связь с госструктурами Китая и находящимися там гражданами Азербайджана.

Minval.az