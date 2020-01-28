«В данный момент в центре нашего внимания, в первую очередь, находятся азербайджанские студенты из города Ухань- эпицентра распространения коронавируса. Мы каждый день с ними на связи, интересуемся их состоянием. Студентам из Ухани сложнее всего, так как они не могут вообще выходить из своих квартир и общежитий. Но они обеспечиваются питанием в столовых. Те, кто живут в квартирах, сами запаслись продуктами питания».

Об этом заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы в эфире гостелеканала AZTV, передает Report.

Посол подчеркнул, что китайская сторона официально объявила в Ухане карантин.

«Вы знаете, что правительство Китая считает на начальном этапе опасным вывоз людей из зоны карантина, но мы ведем очень серьезные переговоры, чтобы вывезти наших граждан-студентов из данной зоны. Азербайджанское правительство крайне серьезно относится к ситуации с нашими студентами. Надеемся, что переговоры скоро дадут положительный результат»,- подытожил посол.

Minval.az