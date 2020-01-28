Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал во вторник, 28 января, приказ «Об усилении профилактических мер против нового коронавируса (2019-nCoV)».

Как сообщили в пресс-службе Министерства, приказ подписан в целях усиления профилактических мер в республике против новой коронавирусной инфекции.

В документе даны соответствующие поручения по усилению работы в медицинских учреждениях по выполнению требований санитарно-гигиенического режима и проведению дезинфекционных мероприятий, обеспечению выделения и оснащения специальных палат для госпитализации больных с подозрением, особенно детей и пожилого населения, на острую респираторную вирусную инфекцию.

Также в приказе указывается при необходимости ввести ограничивающий режим в медицинских учреждениях, обеспечить пользование медперсоналом индивидуальными средствами защиты (масками), создать запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, а также индивидуальных средств защиты для медперсонала.

Одновременно, в приказе отражено обеспечение взаимосотрудничества специалистов Государственного таможенного комитета и Министерства здравоохранения для ведения медицинского наблюдения за лицами, прибывающими из стран, где есть вспышки заболеваний, с целью предотвращения проникновения случаев болезни в страну.

Minval.az