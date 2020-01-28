Стала известна сумма, израсходованная на финальный матч сезона 2018/19 Лиги Европы УЕФА, проведенный в Баку.

Как сообщает аpasport.az, сегодня на очередной Конференции АФФА в «Boulevard Hotel» представитель ассоциации Халид Джафаров отметил, что на организацию игры «Челси» – «Арсенал», состоявшейся в мае прошлого года, было израсходовано 13 млн. 333 тыс. 491 манатов.

В 2019 году доходы АФФА составили 29 млн. 948 тыс. 618 манатов, расходы – 23 млн. 423 тыс. 308 манатов.

Отметим, что в финале «Челси» победил со счетом 4:1.

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