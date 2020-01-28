Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала процедуру возврата и замены билетов, приобретенных пассажирами на рейсы Баку-Пекин-Баку с периодом вылета до 28 марта, говорится в сообщении AZAL.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Китае, пассажиры, купившие билеты на рейсы в Пекин до 28 марта 2020 года, выполняемые авиакомпанией AZAL, смогут их вернуть или поменять даты полетов без уплаты штрафов», – указывается в информации.

Ранее помощник президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» по связям с общественностью Паша Кесамански заявил о временном прекращении с февраля полетов, выполняемых AZAL по маршруту Баку-Пекин-Баку ввиду низкого спроса из-за праздников в этой стране в этот период.

Авиакомпания возобновит полеты в этом направлении с 8 марта.

Minval.az