«Оползневая активность на правом склоне автомобильной дороги между поселком Бадамдар и 20-м участком сохраняется. Главной причиной оползня там является вода. После дождей увеличилась водная масса, что повлияло на активность склона. Мы пытаемся откачивать воду в оползневой зоне».

Об этом АПА сказал начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Министерства по экзогенным ситуациям Рамиз Рзаев. По его словам, работают 6 колодцев, в ближайшие дни будут подключены еще 5: «Таким образом ситуация стабилизируется. В Бадамдаре еще строится новая канализационная система. На этой территории нет канализационной системы жилых домов. Мы должны провести временную канализацию, после этого работа будет продолжена».

Р.Рзаев отметил, что вся работа завершится приблизительно в конце лета: «Будут пробурены три колодца, и каждому из них нужен как минимум месяц. Будет продолжаться и другая работа. Если в марте начнем бурение колодцев, работа завершится к концу лета. На верхней части будут колодцы диаметром 3.5 м., глубиной 30 метров. Внутри будет расположен бурильный агрегат, установлены фильтры протяженностью 50 метров, в которые будет поступать вода и сливаться в колодец. Благодаря трубопроводу она будет стекать в коллектор».

Отметим, что утром 9 января в районе оползневого участка Бадамдар произошла повторная активизация. Оползневая масса шириной около 100 метров перекрыла дорогу Бадамдар — 20-й участок.

Minval.az