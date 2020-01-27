Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля 2020 года в Азербайджане, обратились 2431 человек.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов. Он отметил, что в настоящее время кандидатами в депутаты являются 1374 человека.

Из кандидатов в депутаты 248 человек баллотируются по спискам 19 политических партий. Вообще же партийную принадлежность имеют 310 из лиц, кандидатуры которых зарегистрированы.

Minval.az