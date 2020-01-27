SOCAR приостановил транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск (Северный трубопровод).

Об этом АПА сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Ибрагим Ахмедов. По его словам, остановка транспортировки нефти по данному трубопроводу носит технический характер.

«В этом году мы не использовали этот трубопровод (Баку-Новороссийск) для транспортировки. Для транспортировки мы можем пользоваться несколькими трубопроводами. Мы можем направлять объемы из одного трубопровода в другой», — сказал. И.Ахмедов.

Он также отметил, что последнего плана (по объему и дате –ред.) для транспортировки по этому трубопроводу пока нет. «В этом году по трубопроводу Баку-Новороссийск возможна транспортировка. Как я говорил, это не исключено. Но пока плана по объему и дате нет».

Напомним, согласно информации, полученной из Министерства энергетики, в прошлом году по трубопроводу Баку-Новороссийск SOCAR транспортировал 824,4 тыс. тонн нефти, что на 36,5% меньше по сравнению с 2018 годом.

Протяженность трубопровода Баку-Новороссийск 1 147 километров. Протяженность отрезка трубопровода по территории Азербайджана 231 км, по территории России — 916 км.

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