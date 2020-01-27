«В ПАСЕ царит кризис. Сегодня мы впервые увидели, как на ассамблее прозвучало недовольство в связи с полномочиями делегаций от 8 стран. Главная причина этого в том, что страны-члены не уважают друг друга и не проявляют понимания».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил руководитель делегации Азербайджана в этой организации Самед Сеидов. Коснувшись оскорбительных заявлений представителей армянской делегации в отношении Азербайджана, он подчеркнул неприемлемость этого.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, которые состоятся в Азербайджане, С.Сеидов отметил, что уже прошли регистрацию более 400 международных наблюдателей.

Он призвал делегации стран-членов СЕ проявлять больше уважения друг к другу.

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