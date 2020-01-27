Главное управление государственной дорожной полиции прокомментировало распространившиеся в соцсетях видеокадры, на которых сотрудники дорожной полиции останавливают водителей на круге недалеко от ТЦ «Садарак».

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Кямран Алиев сказал Report, что в связи с вопросом начато разбирательство.

“В связи с этой видеозаписью мы начали разбирательство. Мы пока не знаем, почему данные сотрудники полиции тормозили водителей».

Накануне в соцсетях распространились видеокадры, на которых дорожная полиция на круговой дороге около ТЦ «Садарак» устроили «ловушку» для водителей. Заснявший кадры водитель утверждает, что на данной территории патрульный автомобиль дорожной полиции непрерывно двигался вдоль круга и привлекал к ответственности не пропускающих его водителей.

Minval.az