«Министерство образования Азербайджана представило в Кабинет министров новые правила организации психологической службы в школах».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, принятие новых правил будет способствовать повышению качества психологической службы:

«В эту работу будут вовлечены не только действующий психолог, а вся школьная команда, директор, классный руководитель, учителя. Это не легкий процесс».

Министр также внес ясность в вопрос заработной платы психологов: «Заработная плата психологов и ряда других работников образования устанавливается согласно тарифной ставке. В 2019 году зарплата психологов удвоилась и это не было связано с диагностическим оцениванием».

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