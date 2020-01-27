Последние несколько недель в СМИ постоянно появляются зловещие новости о коронавирусе, постепенно набирающем обороты, все больше появляется печальной информации о летальных исходах. Согласно последней информации, 7 студентов из Азербайджана находятся в самом эпицентре заражения в Китае, и их все еще не вывезли на родину. А если вывезут, то естественно, никто и никогда не озвучит правдивой информации об их состоянии здоровья, чтобы панику не сеять. Но тем не менее, люди уже напуганы, есть много вопросов, а ответов на них – естественно – нет никаких. Слышим только одно: «Все в порядке, все спокойно». А спокойно ли на самом деле, в порядке ли все? Предлагаем разобраться.

Давно известно, что в любые времена в обществе с примитивным уровнем культуры ситуация всегда развивается по принципу «на ловца и зверь бежит», хотя следуя законам логики все должно происходить с точностью наоборот. Ведь предупрежден – значит вооружен. Но, видимо, должно пройти еще много лет, чтобы наши граждане наконец-то научились элементарным правилам гигиены, а заодно и уважению друг к другу.

Мы можем полемизировать (иногда даже на повышенных тонах) на самые разные темы, согласно которым наша с вами жизнь должна измениться. Дескать, Иран надо приструнить, мусульман рохинджа выручать, СССР изжить из умов и сознания тех, кто еще его помнит, и так далее. То есть представители нашего общества предпочитают почему-то искать методы решения глобальных мировых проблем, забывая при этом (почему-то), что начинать перестойку мира надо с малого, и, прежде всего, с улучшения условий для более комфортного существования в общем социуме, и элементарных норм уважения по отношению к окружающим.

А вот и самый актуальный на сегодняшний день пример: автор этих строк пользуется общественным транспортом, как и сотни тысяч среднестатистических граждан страны. И всякий раз, залезая в вагон метро в час пик, с ужасом ждет, что кто-нибудь чихнет или закашляет прямо в лицо. И не мудрено этому случиться, так как именно по этой причине – передаче инфекции воздушно-капельным путем – болеет множество людей. Именно из-за того, что большинству не знакомо понятие элементарных правил гигиены (а соответственно и поведения в общественном транспорте в вирусный сезон), и самое интересное что проблема эта имеет многолетнюю традицию и раскручивается по нарастающей! Люди покупают себе новейшие гаджеты, пользуются высокими технологиями, критикуют европейские страны, и при этом вытирают хлюпающий нос рукой (а в другой – последняя модель айфона!).

Особо хочется подчеркнуть очень важный момент, способствующий распространению заражения сезонными инфекциями: родители приводят больных детей в детский садик, в результате чего заражается целая группа (в том числе и ветрянкой, и корью). Вопрос: почему воспитатели садиков не объявляют карантин, почему элементарно не отправляют больного ребенка обратно домой? В школах – такая же ситуация!

Напрашивается вопрос: почему в школах и дошкольных заведениях не проводятся просветительские работы? Почему учителя и воспитатели не получают соответствующих распоряжений от здравоохранительных структур страны? Ведь у каждого человека организм индивидуально воспринимает инфекцию, и если кто-то перенес ОРВ или ОРЗ на ногах, без температуры, то не факт, что заразившийся от бестемпературного носителя инфекции человек перенесет болезнь также легко. Тем более – ребенок.

А, тем не менее, существует в рамках Закона АР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» сказано, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Азербайджанской Республики обеспечивается реализацией государственных, региональных и местных программ укрепления здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды обитания и условий жизнедеятельности людей, соблюдением государственными органами и общественными объединениями, предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и формы собственности, должностными лицами и гражданами в качестве составной части их деятельности санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, а также проведением работ по гигиеническому обучению и воспитанию населения, направленных на формирование здорового образа жизни, высокой санитарной культуры, широким информированием населения о состоянии здоровья, гигиенической и эпидемиологической обстановке, о профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятиях, системой государственного и ведомственного санитарного надзора, производственного и общественного контроля.

Но все вышеперечисленное – опять-таки – только в бумажном варианте буквы Закона. В жизни, как выяснилось, эти полезные нормы попросту не работают, учитывая перечисленные нами (и повторяющиеся несколько раз в год вот уже много лет) вопиющие факты. Как выяснилось, педагоги не имеют права заниматься подобными вопросами, а медработники школы не принимают никаких мер, так как «директивы не поступало сверху». А почему не поступало – история умалчивает. По факту данной темы никто из лиц, отвечающих за просвещение и профилактику, так и не соизволил прокомментировать в беседе с «Минвалом» тему. В Центре гигиены и эпидемиологии посоветовали звонить в вышестоящую структуру. Но легче в танк достучаться.

А потому уместно будет в сотый раз вспомнить поговорку «Помощь утопающим – дело рук самих утопающих», и пока мы не поймем эту простую истину, эпидемии сезонных инфекций будут идти по нарастающей шкале. И тут уже, пожалуй, уместнее будет обратиться к тем, кто не хочет заболеть: носите с собой бактерицидные маски, аэрозоль спирта, салфетки – влажные и сухие, а также носовые платки, чтобы чихающе-кашляющая прослойка в общественном транспорте не смогла вас заразить.

Яна Мадатова

Minval.az