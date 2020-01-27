Правящая партия «Йени Азербайджан» получит большинство по итогам досрочных парламентских выборов 9 февраля, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«За последние месяцы в Азербайджане произошло несколько политических событий: президент Ильхам Алиев сменил премьер-министра, реорганизовал структуру кабинета министров, парламент страны был распущен. Досрочные парламентские выборы назначены на 9 февраля. Мы ожидаем, что в новом парламенте, по всей видимости, будет доминировать президентская партия – «Йени Азербайджан», хотя он будет включать и несколько новых членов», — считают аналитики агентства.

По оценкам S&P, реформирование структуры кабинета министров и роспуск парламента были инициированы с целью проведения структурных реформ и диверсификацию экономики. «Однако, эффективность деятельности правительства и парламента в новом составе еще предстоит проверить временем», — приводит отчет «Интерфакс».

S&P также отмечает сохраняющиеся геополитические риски, связанные с нерешенностью армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Мы не ожидаем эскалации полномасштабного конфликта в среднесрочной перспективе. Однако, по-прежнему, считаем перспективы его разрешения отдаленными, учитывая диаметрально противоположные точки зрения сторон по этому вопросу», — подчеркивается в сообщении S&P.

Minval.az