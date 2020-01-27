«Основной вопрос, обсуждавшийся в ходе встреч с родителями, был связан с выделением автобусов. В этом плане мы наладили тесное сотрудничество с Бакинским транспортным агентством».

Об этом сказал на пресс-конференции министр образования Джейхун Байрамов. По его словам, совместная рабочая группа БТА и Министерства образования проводит работу в этом направлении, передает АПА.

«Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Совместными усилиями до начала нового учебного года мы добьемся выделения автобусов школам с большим числом учащихся в Баку. На первом этапе это охватит не все школы. Но мы считаем, что это может стать весьма эффективным началом».

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