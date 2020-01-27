Исследован риск опасности вулкана Отманбогаз.

Как сообщили АПА в НАНА, сотрудники отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики исследовали риск угрозы одного из самых крупных и активных грязевых вулканов Азербайджана Отманбогаз, который находится на территории Гарадагского района.

Исследования прошли на основании контракта, подписанного между институтом и ООО «Norm». Так, в 2017 и 2018 году были зарегистрированы двухфазные извержения вулкана, что создало риск для газораспределительной станции, принадлежащей ООО «Norm» и расположенной на участке вулкана.

Во время исследования была дана оценка состоянию напряженности на участке, определены направления движения земной коры, а также тектонических дислокаций. В результате комплексных исследований оценен потенциальный риск и рекомендован перенос газораспределительной станции.

Minval.az