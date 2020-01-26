Граждане Азербайджана, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, прибыли в Баку.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Самолет, который доставил граждан Азербайджана, в том числе и студентов, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, были отправлены самолетом из Нахчывана в Баку. Об этом сказал Trend руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Всего в Баку было отправлено 102 студента.

Как сообщили в министерстве образования, в ближайшее время они прибудут в Баку частным рейсом.

Сотрудники министерства образования, психологи, студенты-волонтеры и многочисленные представители СМИ находятся в в бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Автобусы, выделенные министерством образования, доставят студентов из аэропорта в их дома.

Minval.az