Двух граждан Азербайджана задержали в Тбилиси по обвинению приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

35-летняя Х.Н. и 38-летний Н.Г. были задержаны по итогам оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полицейского департамента Квемо-Картли и управления Гардабанского района, передает АПА.

При личном обыске обвиняемых сотрудники обнаружили у них несколько пакетиков с героином, морфием, метадоном, кодеином и Альфа-ПВП (α-PVP). Наркотические вещества изъяли в качестве вещественного доказательства.

Minval.az