Процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции продолжалось всю ночь.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, автобусы из Элязыга и Малатьи около 5-6 утра прибыли в Игдыр.

После утреннего завтрака наши граждане уже переехали в отправленные из Нахчывана автобусы. Один из трех автобусов уже прибыл в Нахчыван. Второй автобус уже на подступах к границе Азербайджана. Третий же, прибудет в Нахчыван примерно через 2 часа.

Из 105 гражданских лиц 42 уже находятся в Нахчыване. Остальные 63 человека приедут на двух оставшихся автобусах. После, чего наши граждане самолетом прибудут в Баку.

Minval.az