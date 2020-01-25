Государственному историко-архитектурному заповеднику «Юхары Баш» присвоен статус национального заповедника.

Cоответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С целью обеспечения исполнения пункта 3.3 указа президента Азербайджана от 19 января 2016 года «Об охране исторической части города Шеки» Государственному историко-архитектурному заповеднику «Юхары Баш» присвоен статус национального заповедника.

Государственному агентству по туризму поручено вместе с министерством финансов решить вопросы, вытекающие из этого решения.

Minval.az