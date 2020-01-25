Обучающиеся в зоне землетрясение студенты отправлены в Нахчыван.

Как сообщат АПА , об этом написано на странице посольства Азербайджана в Турции в Twitter:

«Автобус с азербайджанскими студентами, обучающимися в Элязыге, отправился в Нахчыван. Обучающиеся в Малатье студенты уже отправлены на родину».

Напомним, президент Ильхам Алиев дал указание об эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции.

В посольстве Азербайджана в Турции сообщили, что студенты будут отправлены в Нахчыван, а оттуда самолетом в Баку.

Minval.az