Обучающиеся в зоне землетрясение студенты отправлены в Нахчыван.
Как сообщат АПА , об этом написано на странице посольства Азербайджана в Турции в Twitter:
«Автобус с азербайджанскими студентами, обучающимися в Элязыге, отправился в Нахчыван. Обучающиеся в Малатье студенты уже отправлены на родину».
Напомним, президент Ильхам Алиев дал указание об эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции.
В посольстве Азербайджана в Турции сообщили, что студенты будут отправлены в Нахчыван, а оттуда самолетом в Баку.