Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило заявление в связи со смертью школьника, которого укусила собака.

Как сообщили Report в TƏBİB, ученик четвертого класса Полад Омаров с диагнозом укуса собаки 29 декабря был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

Согласно информации, рана мальчика была подвергнута хирургической обработке, была введена антирабическая вакцина. «Информация об этом была предоставлена в Центр гигиены и эпидемиологии Хазарского района и поликлинику №26. Родителям пострадавшего неоднократно объясняли важность введения остальных уколов. Как мы узнали сегодня, по месту жительства они сделали всего два укола, после этого не ходили в клинику».

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