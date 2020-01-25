По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева соответствующие органы принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, обучающихся в учебных заведениях в зоне землетрясения в Турции, сообщает  пресс-служба Кабмина Азербайджана.

Minval.az