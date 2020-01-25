По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева соответствующие органы принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, обучающихся в учебных заведениях в зоне землетрясения в Турции, сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева соответствующие органы принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, обучающихся в учебных заведениях в зоне землетрясения в Турции, сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.
Дата: 2020/01/25 16:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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