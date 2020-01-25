В Азербайджане на 9 февраля намечены парламентские выборы. Надежды на этот плебисцит возлагаются нешуточные. И не только потому, что каждые выборы — это ступень в развитии демократии. Нынешние выборы — досрочные. Роспуск Милли Меджлиса большинство экспертов восприняли как старт серьезной политической «перезагрузки». Новая избирательная кампания проходит при небывалой активности и в значительно более либеральной обстановке, чем прежде. Соцсети уже откликнулись сатирическим роликом, где подписи для выдвижения себя, любимых, кандидатами в депутаты собирают владелец мини-маркета, официант, водитель такси…

Только вот не всегда появление такого рода кандидатов — повод посмеяться. Судите сами. 35-й Хатаинский избирательный округ. В числе зарегистрированных кандидатов — учредитель газеты «Йени Мусават» и глава одноименного медиа-холдинга Рауф Арифоглу (Аббасов Рауф Ариф оглу) и глава партии «Умид» («Надежда») Игбал Агазаде. И сами избиратели, и эксперты, и граждане страны ждут открытого, острого и, главное, честного соперничества, за которым будут напряженно следить не только в самом 35-м Хатаинском округе.

Только вот честного соперничества как раз и не получается — «благодаря» тем методам, которые применяет в своей кампании господин Агазаде. Дело уже не ограничивается тем, что на встречу Рауфа Арифоглу с избирателями на микроавтобусе марки «Мерседес» доставляют группу профессиональных женщин-скандалисток, которые сначала поднимают крик, затем пытаются завязать потасовку и в конце концов убывают восвояси. Все куда хуже — господин Агазаде устроил в 35-м Хатаинском округе этакую «атаку клонов». Или игру в «угадайки». В списке кандидатов обнаруживается… «клон» Рауфа Арифоглу. Точнее, еще один Рауф Аббасов — Аббасов Рауф Черкез оглу, 1968 года рождения, безработный. Предвыборную кампанию не ведет, с избирателями не встречается, агитационных плакатов не расклеивает, от прессы скрывается.

Такая «атака клонов» — известный прием. Расчет на то, что хотя бы какая-то часть избирателей, увидев в бюллетене два одинаковых имени, не сразу разберется, где ставить «птичку». Журналистское расследование, проведенное сотрудниками «Йени Мусават», показало то, чего и следовало ожидать: Игбал Агазаде отыскал в Гусарском районе безработного и не совсем здорового Аббасова Рауфа Черкез оглу, привез его в Баку, зарегистрировал кандидатом в депутаты, причем всю «оргработу» сделали «полномочные представители», оказавшиеся активистами партии «Умид», и даже умудрился похвастать журналистам, как ловко он провернул такую хитрую «операцию»…

И как это все понимать?

Понятно, что предвыборная кампания мало напоминает дружеские посиделки — здесь вполне ожидаемы и острое соперничество, и жесткие дискуссии, и многое другое. Понятно, что Игбал Агазаде, который уже избирался депутатом от Хатаинского округа, но потом проиграл выборы Аразу Ализаде, банально захотел взять реванш и вернуться в парламент. Только вот соперничать надо ЧЕСТНО. А еще — соблюдая правила. К примеру, в футболе допустимы и «обманные пасы», и разного рода «подкаты» и «обводы», но играть руками нельзя. Намеренно бить соперника — тем более. Каким бы важным ни был матч и как бы ни хотелось выиграть. В боксе, который уж точно не верх вежливости, недопустимы удары ниже пояса. Свои правила в каратэ, в классической и вольной борьбе и даже в «боях без правил». А вот соблюдать правила господин Агазаде счел для себя излишним. Особенно когда убедился, что честная победа ему, как бы это помягче, не гарантирована. И решил, что для него никаких «красных линий» не существует, а в борьбе за депутатское кресло все средства хороши.

Но намеренно оставим в стороне гадание на кофейной гуще, какие еще уловки решит пустить в дело жаждущий реванша экс-депутат. Прежде всего, задуматься о происходящем должны те граждане, которые сегодня приходят на встречи с Игбалом Агазаде. Потому как им нелишне задать такой вот каверзный вопрос: дамы и господа, вы уверены, что правильно выбрали для себя «надежду»? Вы уверены, что деятель, который уже на стадии предвыборной кампании прибегает к запрещенным приемам, действительно будет достойно представлять в парламенте ваши интересы? Наконец, вы уверены, что ему можно доверять? Не надо отвечать нам. Ответьте сами себе. Подумайте. Просто подумайте. Чтобы потом, после 9 февраля, не хвататься за голову.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остается еще одна сторона вопроса. На выборы 9 февраля не просто возлагают свои «персональные» надежды кандидаты и их избиратели. От этого плебисцита действительно зависит слишком многое. Нам, гражданам Азербайджана, предстоит избрать действительно достойных. Выборы в Милли Меджлис должны пройти честно и открыто. А еще они должны быть чистыми. Мы просто не можем позволить себе, чтобы наше волеизъявление кто-то запачкал. А значит, разбираться — и серьезно — с теми методами, к которым прибегает Игбал Агазаде, в том числе и с новоявленной «атакой клонов», должен Центризбирком, и не только Центризбирком…

Просто потому, что ответственность перед страной — это не просто слова.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az