Океаны на Марсе были по составу воды похожи на земные, заявили японские исследователи. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на интернет-портал Phys.org. Сообщается, что ровер Curiosity взял пробы отложений в кратере Гейл и в них нашлись мельчайшие скопления воды. Она сохранилась в «порах» внутри грунта. Полученные данные о её химическом составе изучили специалисты Токийского технологического института.

Выяснилось, что количество солей и других минералов, а также уровень кислотности (pH) соответствуют приемлемым для земной жизни показателям. Кроме того, в образцах нашли смектиты — глинистые минералы со впитывающими свойствами, которые есть в океанах на Земле. Учёные сделали вывод, что отложения в кратере сформировались при наличии воды в жидком состоянии, причём H2O должна была быть именного такого состава, как на нашей планете.

Отмечается, что эти результаты служат аргументом в пользу возможности создать на Марсе пригодные для земной жизни условия. Кроме того, они позволяют предположить, что Красная планета уже когда-то была обитаемой.

Minval.az