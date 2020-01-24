Сегодня в Кабинете Министров прошло совещание под председательством премьер-министра Али Асадова. На совещании были обсуждены задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым в связи с внедрением обязательного страхования.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, было доведено до сведения, что наряду с просветительской работой, должны проводиться маркетинг и соответствующая работа для того, чтобы заинтересовать граждан в обязательном страховании имущества.

Отметив, что законодательная база по обязательному страхованию сформирована, премьер-министр сказал, что глава государства отдает предпочтение страхованию имущества в рамках взаимных интересов граждан и страховых компаний.

И в этом вопросе просвещение является важным фактором.

Исполнительный директор Бюро по обязательному страхованию Рашад Ахмедов отметил, что для просвещения населения были подготовлены и распространены в социальных сетях специальные ролики. Исполнительный директор отметил важность охвата учебных заведений просветительскими мероприятиями и сказал, что будут приняты меры и в этом направлении. Говоря о страховании автомобилей, недвижимости, Р.Ахмедов подчеркнул, что на повестке дня и использование инновационных систем.

Говоря о работе по внедрению аграрного страхования в нашей стране, министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что первый страховой продукт в сфере сельского хозяйства планируется ввести в широкую потребительскую массу до конца 2020 года.

Затем была проведена презентация Министерства сельского хозяйства на тему аграрного страхования.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что страхование имущества должно распространяться и на госимущество, здесь есть большие резервы.

Министр финансов Самир Шарифов сказал, что за последние 10 лет государство израсходовало 970 млн. манатов на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных явлений.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что нужно внести соответствующие поправки в законодательство.

А.Асадов дал конкретные поручения руководителям соответствующих организаций и отметил, что через 3 месяца результаты проделанной работы будут обсуждены снова.

Minval.az