«Переход на платную дорогу в Азербайджане может быть применен в 2021 году». Об этом АПА сказал председатель правления Государственного Агентства автомобильных дорог Салех Мамедов.

По его словам, полностью завершено строительство дороги в южном от Баку направлении, до границы с Ираном. Она эксплуатируется уже второй год.

«Во время строительства этой дороги использовалась в качестве альтернативной параллельная , и мы обратились к руководству страны, чтобы и в Азербайджане, как и в других странах, впервые была использована платная дорога. По причине того, что это первая платная дорога, с учетом внедрения правительством законов, в ближайшее время будет осуществлен переход на платную систему. Этот процесс задерживается еще потому, что 3,2-км. участок дороги, который будет присоединен к иранской границе, предусмотрен для автомобилей, которые будут направляться к границе, не въезжая в Астару. В ходе поездки в Астару с учетом обращений жителей города глава государства дал указание по реконструкции дороги протяженностью 3,2 км и строительству нового автомобильного моста через Астарачай без въезда грузовых и легковых автомобилей в город Астара, поэтому мы приостановили переход к платной дороге. Если строительство этой дороги будет завершено до первого квартала 2021 года, наверное, мы представим правительству ее техническую характеристику, чтобы Тарифный Совет назначил соответствующую сумму».

По словам С.Мамедова, строительство дороги предусмотрено завершить в первом полугодии 2021 года.

Minval.az