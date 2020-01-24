«Реформы, проводимые Ильхамом Алиевым – воистину революционные, и этого нельзя не приветствовать. Мудрый и четкий политик, Ильхам Гейдарович является ярким примером истинного патриотизма».

Об этом в беседе с «Минвалом» сказал Михаил Гусман.

На вопрос корреспондента издания «Как вы оцениваете предстоящие в Азербайджане парламентские выборы-2020», М. Гусман ответил, что народные избранники, за которых проголосуют граждане Азербайджана, должны всегда быть рядом с людьми, и жить проблемами тех, кто отдал за них свой голос. И, конечно же, обязательно должен быть учтен опыт ошибок тех, кто не оправдал высокого звания народного избранника.

М. Гусман в беседе с корреспондентом «Минвала» отметил также, что совпадение его юбилея с датой форума «Диалог Москва-Баку» — самое настоящее счастье. И первые слова благодарности он хотел бы направить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за то, что они поддержали проведение Форума, за их личный патронаж этого Форума. Также М. Гусман выразил благодарность министерству культуры Азербайджана в лице министра Абульфаса Гараева, его команде.

«В Баку приехала огромная делегация из России: деятели культуры, представители масс-медиа, депутаты, общественные деятели, ученые. На моей памяти за всю историю современного Азербайджана такой разносторонней делегации из России в Баку еще не приезжало.

Мы все здесь находимся меньше суток, но все безумно счастливы, что находимся в Баку, все искрится атмосферой дружбы, сотрудничества и внимания, которым окружена наша делегация. Сейчас начинается работа круглого стола, это действительно будет интересная работа, диалог культур. Этот диалог начался в принципе уже очень давно, так как культурно-исторические корни Азербайджана и России всегда переплетались. Наш день начался с посещения святого для каждого азербайджанца места – могилы национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, так как мы все помним, какое особое место, какую значительную роль предавал Г. Алиев культурным связям между нашими странами. И сегодняшний Форум – это воплощение его реальных заветов», — отметил он.

Яна Мадатова

Minval.az