МИД Азербайджана призвал к осторожности граждан страны, собирающихся посетить Китай в связи с распространением коронавируса.

«Мы призываем к осторожности граждан Азербайджана, собирающихся посетить Китай. Кроме этого, призываем их соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и учитывать текущую ситуацию в Китае», — отмечается в заявлении МИД.

МИД также призывает граждан Азербайджана, находящихся в Китае, при возникновении проблем обращаться в пункты здравоохранения или в посольство в Пекине.

Minval.az