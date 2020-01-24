Диалог культур — это когда культуры и традиции не навязываются извне, что правильно, а что нет.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в ходе круглого стола «Межкультурный диалог- основа диалога народов», проводимого в Баку в рамках конференции «Баку-Москва: Диалог культур».

«Диалог культур — это уважение друг друга и поиск точек соприкосновения, даже если мы разные, как народы, так и страны. Надо развивать эту сторону культуры. И Россия, и Азербайджан сталкиваются с ситуацией, когда бесконечно советуют и пытаются навязать, как нам жить, что менять, что оставлять из прошлого, с кем общаться и дружить. Умение, сохраняя традиции, находить общие ценности- это и есть диалог культур»,-сказала она.

Minval.az