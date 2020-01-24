Приезжающие из Китая в Азербайджан обязательно должны проходить в аэропорту обследование на наличие коронавируса. Об этом сказал главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По его словам, отправляющиеся в Китай граждане Азербайджана также должны быть крайне осторожными.

«В Азербайджане существует риск заражения коронавирусом, так как очень часто наши граждане едут в Китай, а их граждане часто едут к нам. Приезжающих в Азербайджан из Китая нужно обязательно обследовать на наличие вируса».

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, число зараженных превысило 830, 26 пациентов скончались. Вирус распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в соседних азиатских странах и США.

Minval.az