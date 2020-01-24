Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам политика, Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли именно ради этого. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — добавил Лукашенко.

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Он также отказался быть последним президентом страны. «Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — сказал Лукашенко.

Minval.az