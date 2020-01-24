25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 24-го на 25-е января местами будет мокрый снег и снег. Утром ожидается туман. Скорость умеренного южного ветра днем временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-7 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Minval.az