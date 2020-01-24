По данным отчета по глобальной конкурентоспособности Давосского всемирного экономического форума, за последние 3 года Азербайджан совершил рывок на 45 строчек и занял 30-е место по индикатору «Надежность полицейской службы».

Об этом АПА сообщили в Главном управлении полиции города Баку (ГУПБ).

Согласно отчету, по индикатору «Безопасность» Азербайджан совершил рывок на 18 строчек и обосновался на 22-м месте, а по индикатору «Уровень борьбы с организованной преступностью» совершил рывок на 25 строчек и обосновался на 18-м месте.

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