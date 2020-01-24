В Баку в социальных сетях муссируется информация о том, что женщина занимается похищением девочек из школ. Причиной для обсуждений послужило голосовое сообщение двух родителей в whatsapp, а также фото женщины, которое успели снять, пока она стояла возле школы.

Во дворе столичной полной средней школы №96 им.Ильгара Алиева женщина лет 45-50 подошла к школьницам, завела с ними разговор и пыталась увести их с собой. К счастью, в дело вмешались другие родители, и женщине пришлось уйти ни с чем.

В частности, родители школьников утверждают, что она подходила к малолетним девочкам и, обещая подарить им телефон, предлагала сесть в припаркованную у школы машину, в которой находились трое мужчин.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что распространившаяся в соцсетях информация изучается, ситуация взята под контроль.

«Мы продолжаем соответствующие разбирательство», — сказал он.

Minval.az