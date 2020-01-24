Среди множества случаев музыкального плагиата есть и такой. В середине девяностых бразильская группа CARRAPICHO «выстрелила» хит «Tic Tic Tac». Его первая строчка — Bate forte o tambor (в русской транскрипции «Бачу форчу тамбор») — кому-то напомнила «Мальчик хочет в Тамбов». И уже через несколько месяцев песня «Мальчик хочет в Тамбов» на ту же мелодию и с очень похожим клипом уже звучала из каждого утюга. Сегодня предысторию помнят не все, а вот фраза про «мальчика, который хочет в Тамбов», стала нарицательной.

Армянская элита, в отличие от безымянного мальчика из песни, хочет не в Тамбов, а на море. Но не просто полежать, позагорать и прикупить сувениров. Впрочем, судите сами.

На заседании Национального Собрания Армении депутат от партии «Светлая Армения» Тарон Симонян задал главе МИД Зограбу Мнацаканяну вопрос по поводу права Армении о наличие выхода к морю, чему, по его мнению, в нарушение всех международных норм, противодействует Турция, ставя республику в фактическую изоляцию. А Зограб Грачевич в ответ принялся рассуждать о том, что в рамках ООН существует особая группа стран, которые не имеют выхода к морю — их чуть больше 30 — и в его министерстве работают в этом направлении. «Мы осуществляем сотрудничество с такими странами. Однако тот вопрос, который вы озвучили, следует рассматривать в более широком контексте. Он касается взаимоотношений Армении и Турции, и отсутствие этих взаимоотношений, в более глобальном смысле, является вызовом для Армении и ее безопасности. Мы рассматриваем этот вопрос именно в этом контексте», – изрек господин Мнацаканян.

В Армении, конечно, любят стенать по поводу «блокады», в которой держат эту многострадальную христианскую страну такие-сякие Азербайджан и Турция. Правда, при этом «забывают», что свою «клетку» Армения заперла изнутри, что через линию фронта, напомним в который уже раз, поезда не ходят, через границу, которую сама Армения не признает, тоже. Только вот в «морских байках», которые излагал с парламентской трибуны Зограб Мнацаканян, есть еще одна сторона вопроса. Армения, напомним, граничит не только с Азербайджаном и Турцией — есть еще Грузия и Иран. У Грузии имеется выход в Черное море, есть железнодорожная ветка, по которой из Иревана летом запускают «пляжно-туристический» фирменный поезд в Батуми. Есть еще одна граница — с весьма дружественным Армении Ираном, у которого тоже имеется выход в море — в Персидский залив. Так какие же права Армении на морской транзит нарушила Турция? В чем проблема? Может, Зограб Мнацаканян просто не в курсе? У него в школе была двойка по географии, он забыл про выход Грузии в Черное море и Ирана — к «южным морям»? Или…имел в виду глава МИД Армении совсем другое? А именно мечту Армении о землях «от моря и до моря», в основном за счет территории Турции, чему в Анкаре по понятным причинам не зажигают «зеленый свет»?

А теперь подробнее. Как отмечала журналистка Наири Овсепян еще в октябре 2001 года в статусном московском еженедельнике «Новое время», «когда-то, много лет назад, когда движение «Карабах» только начинало свой путь, ереванская типография выпустила карту древнего Армянского государства. От моря до моря. Мечта. Тайная гордость», — естественно, оставив за скобками, что на самом деле никакого «древнего армянского государства» в таких границах не существовало, а была только «мечта», которая вряд ли повод для гордости. А затем констатировала: «Всякий маленький армянин будто рождался, пропитанный солями тех морей, между которыми простиралась страна его пращуров». И теперь, добавим от себя, демонстрируют свои «морские мечты» на всех уровнях.

Нет, конечно, никому не возбраняется устроить, скажем, пляжи или даже лодочные катания на озере Гейча, переименованном в Севан. Или вступать в Международную морскую организацию, а затем строить планы, как, не имея выхода к морю, «завести» собственные морские суда — таких прецедентов в мире предостаточно. Правда, когда на «Ереванском море» устраивают соревнования по виндсерфингу — это уже повод заметить, что в раннем детстве любая, пардон, лужа, куда можно было бы запустить бумажный кораблик — это, конечно, уже океан, но, став взрослым, пора бы уже научиться отличать, где море, где озеро, а где городской пруд. Это карикатура и курьез, но не более того. Но вот совершенно другое дело, если в оккупированном украинском Крыму проводят фестиваль «Морская Армения». Или, как сейчас, «пропитанный солями двух морей» с карты армянской мечты Зограб Мнацаканян начинает обвинять Турцию, что там не торопятся дарить Армении свои земли вместе с выходом к морю, чем еще раз подтверждает сам факт существования у Иревана притязаний на турецкие земли. А это, как бы помягче, не тот случай, когда «мечтать не вредно». Просто потому, что в современном мире и за собственные за мечты о чужих землях, и за поддержку чужой агрессии рано или поздно придется платить. И ой какую высокую цену.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az