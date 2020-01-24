Прокладывается новая дорога в самое высокогорное село Азербайджана — Хыналыг, расположенное в Губинском районе.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Уже проложен участок дороги Алпан-Кюркюн-Сусай, ответвляющийся с девятого километра трассы Губа-Гусар.

Общая протяженность дороги Губа-Сусай-Хыналыг составляет 24 километра. На очередном этапе реализации проекта будет дан старт работе тяжелой техники для прокладки дорожного полотна Сусай- Хыналыг (30 километров), которое является продолжением дороги Алпан-Кюркюн-Сусай. Попутно запланирована прокладка дороги в горное село Грыз (4,8 километра).

Таким образом, в Госагентстве запланировали построить 58,8 километра нового дорожного полотна. Сейчас работы ведутся в труднодоступной горной местности на высоте 1,4-1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Сдача дороги в эксплуатацию планируется в течение 2020 года.

Minval.az